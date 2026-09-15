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Due escursionisti soccorsi in montagna dai Vigili del fuoco

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Set 15, 2026

MONTEFORTINO  – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera poco dopo le ore 20:30 per soccorrere due escursionisti in difficoltà in una zona montana, vicino al santuario della Madonna del Lambro.
La squadra dei Vigili del fuoco di Amandola, con un automezzo 4×4 e successivamente a piedi, ha raggiunto i due escursionisti e, dopo averne verificato le buone condizioni fisiche, li ha riaccompagnati al punto di partenza.

 

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