I Carabinieri di Falconara Marittima smascherano una truffa del finto noleggiatore di autoveicoli

FALCONARA MARITTIMA – Prosegue con determinazione l’attività di tutela della cittadinanza e contrasto ai reati informatici condotta dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima. A conclusione di un’efficace attività investigativa, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 45enne residente fuori Provincia, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata.

L’indagine è scaturita dalla denuncia di un cittadino del posto, rimasto vittima di un raggiro telematico. Nella primavera scorsa l’indagato aveva pubblicato in rete un annuncio economico ingannevole per il noleggio di veicoli. La vittima, interessata al noleggio di una potente berlina, aveva effettuato il versamento di una somma di 600 euro mediante bonifico bancario. Una volta incassato il denaro, l’autore dell’annuncio si era reso completamente irreperibile. Gli accertamenti e le verifiche condotte dai Carabinieri della Tenenza hanno permesso di ricostruire la filiera dei pagamenti e identificare il responsabile che è stato denunciato.

L’operazione evidenzia ancora una volta il costante presidio del territorio e la tempestività d’intervento dell’Arma dei Carabinieri a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e a contrasto delle frodi sul web. L’Arma dei Carabinieri raccomanda – al fine di evitare di incorrere in analoghe truffe quando si eseguono transazioni sul web – di accertarsi sempre che l’annuncio provenga da un’azienda regolarmente registrata e operante nel settore, con partita IVA valida, sede fisica reale e recensioni esterne verificabili; di non effettuare versamenti anticipati direttamente a persone fisiche o IBAN non riconducibili a società di noleggio ufficiali; di diffidare da condizioni o prezzi fuori mercato; prediligere pagamenti tramite carta di credito o piattaforme che offrono forme di garanzia e protezione dei pagamenti, piuttosto che bonifici bancari diretti non revocabili.

Nel caso in cui si tema di essere vittima di una tentata truffa o di essere caduti vittima di truffa si raccomanda di chiamare il 112 NUE e recarsi il prima possibile presso la Stazione Carabinieri più vicina.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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