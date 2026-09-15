BCC Fano, banca solida che festeggia con i suoi diecimila soci

La tradizionale Festa del Socio al Codma è stata l’occasione per confermare il forte legame con la comunità locale e illustrare gli ottimi risultati della semestrale. Premiati i vincitori del 24° Torneo di Bocce BCC Fano

FANO – Risultati positivi per la semestrale di bilancio BCC Fano che conferma la solidità dell’istituto di credito fanese presente sul territorio da 115 anni. I dati seguono il trend crescente del bilancio 2025, con un utile netto al 30 giugno 2026 di 5,1 milioni di euro e un patrimonio di 139,2 milioni di euro. La raccolta totale ha raggiunto 1.557,9 milioni di euro (+2,7% rispetto al 31/12), con impieghi verso la clientela per 536,8 milioni di euro (+1,2%). L’ottimo andamento è suggellato anche dalla fiducia riposta nella banca dagli oltre 34mila clienti, tra di essi si annoverano ben 9.972 Soci.

Soci che, con una partecipazione davvero numerosa ed entusiastica, si sono ritrovati sabato 12 settembre al Codma di Rosciano alla tradizionale Festa del Socio. «BCC Fano è banca del territorio e continua a crescere con esso nonostante i difficili contesti internazionali – ha commentato il Direttore Generale Giacomo Falcioni – proseguendo con massimo impegno a sostenere imprese, famiglie, enti e associazioni che costituiscono la spina dorsale dell’economia locale e reale».

La Festa del Socio, celebrata dal 1994, ha richiamato una cornice di pubblico da grande evento confermando anche quest’anno il suo ruolo di appuntamento imperdibile per celebrare quei principi di cooperazione che da quasi 115 anni orientano l’attività della banca di comunità: ben 3.300 le persone che, fra Soci e accompagnatori, hanno voluto vivere insieme una serata di convivialità, musica e tradizione.

Il dato testimonia lo straordinario legame che i quasi 10mila Soci nutrono con l’istituto di credito presente sul territorio tra Fano, Senigallia e le zone dell’entroterra, prova tangibile del rapporto solido che BCC Fano continua a costruire con la comunità locale e con le sue eccellenze enogastronomiche, portate in tavola dal lavoro dei volontari delle Pro Loco di Fano, Cartoceto e San Costanzo: polenta, vincisgrassi, arrosti, formaggi e dolci, offerti con dedizione e competenza in tempi rapidi, grazie a un’organizzazione impeccabile. A completare la serata, le note dell’orchestra e balli di gruppo. «Assistere alla partecipazione entusiasta di così tanti Soci è per tutta la BCC Fano un motivo di grande orgoglio – ha osservato il Presidente dell’istituto Claudio Benvenuti –. È la prova che i principi che ci guidano, dalla mutualità alla concreta attenzione verso le persone, restano oggi più che mai attuali. I nostri Soci rappresentano il vero cuore pulsante della banca di comunità: è grazie a loro che ogni giorno riusciamo a portare avanti, con azioni concrete, la missione dei nostri fondatori».

24^ edizione del Trofeo di bocce BCC Fano. I vincitori

Come da tradizione, nell’ambito della Festa del Socio si è svolto il 24° Trofeo di bocce BCC Fano, con gare eliminatorie svolte già nell’ultima parte di agosto fino alle battute conclusive ad inizio settembre presso l’Associazione Sportiva Bocciofila Tavernelle.

In questa edizione hanno partecipato 64 coppie per un totale di 128 iscritti.

Di seguito la classifica delle prime 4 coppie classificate:

1) Enrico Lisotta – Federico Ragaini

2) Roberto Muratori – Davide Palazzini

3) Gianluca Simoncini – Lorenzo Bronzini

4) Orazio Gargamelli – Fiorenzo Alegi

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