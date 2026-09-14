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CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

Violento scontro tra due auto alla periferia di Jesi, un ferito

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Set 14, 2026

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 6:30 circa in via Castelrosino, a Jesi, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, scontratesi frontalmente.

La squadra dei Vigili del fuoco di Jesi ha operato per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli, in collaborazione con il personale sanitario.

Sul posto anche l’elisoccorso.

 

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