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CAMERANO CRONACA IN PRIMO PIANO

I Carabinieri di Camerano denunciano un giovane per guida in stato di ebbrezza in orario notturno

Diwww.laltrogiornale.it

Set 14, 2026

CAMERANO – Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di prevenzione degli incidenti stradali disposte dal Comando Provinciale di Ancona, i militari della Stazione Carabinieri di Camerano hanno portato a termine un mirato intervento di sicurezza in orario notturno.

L’operazione si è svolta intorno alle ore 05:00 nei pressi della via Direttissima del Conero, nel comune di Camerano. Durante il pattugliamento, i Carabinieri hanno fermato e sottoposto a controllo il conducente di un’utilitaria, un 30enne residente in un comune limitrofo.

Sottoposto al test alcolemico tramite apparecchiatura etilometrica, il giovane è risultato positivo riportando il tasso alcolemico di 1,57 g/l, un valore altissimo, più di tre volte quello consentito dalla legge. L’intervento dei Carabinieri ha consentito di neutralizzare tempestivamente un potenziale pericolo per l’incolumità degli utenti della strada.

Nei confronti del conducente è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno. I militari hanno, inoltre, provveduto al ritiro immediato della patente di guida. L’intervento conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione delle condotte di guida pericolose anche nelle fasce orarie più a rischio come quelle notturne. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni su tutte le strade della Provincia.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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