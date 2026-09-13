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CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

Operazione antidroga dei Carabinieri a Jesi: sequestrati 19 grammi di hashish e denunciato un giovane per spaccio

Diwww.laltrogiornale.it

Set 13, 2026

JESI – L’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ha portato a un nuovo importante risultato operativo.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Jesi hanno denunciato un giovane cittadino di origini straniere, residente in città, già noto alle forze di polizia, per l’ipotesi di reato di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita da un prolungato ed accurato servizio di osservazione predisposto dai militari dell’Arma per monitorare i movimenti sospetti nel centro urbano. In orario serale, i Carabinieri sono intervenuti con tempestività cogliendo il giovane subito dopo aver ceduto quattro dosi di hashish per un peso complessivo di 4 grammi a tre assuntori per i quali è scattata la contestuale segnalazione amministrativa alla Prefettura. L’operazione dei Carabinieri è proseguita con una perquisizione personale ed è stata immediatamente estesa all’abitazione del giovane.

Il controllo domiciliare ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro ulteriori 15 grammi di hashish pronti per la distribuzione, un bilancino di precisione unitamente a materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, la somma contante di 200 euro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio. Tutto lo stupefacente, il bilancino, il materiale d’imballaggio e la somma contante sono stati posti sotto sequestro. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L’intervento dei militari del N.O.R. di Jesi conferma ancora una volta la determinazione e la capacità d’analisi dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare e reprimere lo spaccio di piazza e nel garantire la sicurezza della comunità locale.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

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