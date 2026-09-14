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EVENTI IN PRIMO PIANO TERRE ROVERESCHE

La Banca di credito cooperativo del Metauro festeggia 115 anni

Diwww.laltrogiornale.it

Set 14, 2026

Baluardo contro la desertificazione dei servizi. Il 19 settembre l’evento “Buon compleanno Bcc”. Appuntamento alla discoteca Tris

TERRE ROVERESCHEEra il 1911, 4 anni prima dell’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra, quando a Orciano di Pesaro nacque la Cassa Rurale Cattolica di Prestiti, società cooperativa in nome collettivo fondata da 26 soci, tra cui 6 sacerdoti, ispirata al modello Wollemborg. L’anno successivo prese vita a Sant’Ippolito una realtà analoga, creata da 16 soci. Dopo oltre mezzo secolo di cammino autonomo, nel 1977, le due banche si unirono, costituendo la Cassa Rurale ed Artigiana di Orciano e Sant’Ippolito. Poi, nuove evoluzioni, con l’assunzione della denominazione, nel 1994, di Banca di Credito Cooperativo di Orciano di Pesaro e Sant’Ippolito e, poi, nel 2005, di BCC del Metauro’, perché nel frattempo i suoi sportelli sono diventati 14, dalla sede orcianese alla filiale di Mercatale, abbracciando l’intera vallata e ponendosi al servizio dei suoi abitanti.

Festeggia i 115 anni dalla fondazione la Banca di Credito Cooperativo del Metauro, con l’iniziativa per soci e clienti “Buon compleanno BCC” in programma per sabato 19 settembre dalle 21,15 alla discoteca “Tris”, a Schieppe di Orciano. “Un appuntamento fondamentale – evidenziano il presidente Camillo Conti e la direttrice generale Gabriella Mariani – per celebrare i valori di cooperazione e vicinanza che ci legano alle  istituzioni e ancor prima alle comunità locali”. La serata prevede la presenza di un ospite comico di eccezione, la musica live dell’Orchestra Gianmarco Bugatti e sorprese speciali riservate ai soci.

“La mission della BCC – aggiunge il presidente Conti – è quella di essere intermediaria della fiducia dei soci, delle comunità locali, lavorare per la promozione e lo sviluppo complessivo, assicurando un servizio conveniente e personalizzato e favorendo la partecipazione e la coesione. Assumono, così, estrema rilevanza concetti come la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle qualità della vita delle attuali e future generazioni e il benessere per la collettività”.

“C’è poi un aspetto di grande importanza: quello legato al mantenimento dei servizi nei piccoli centri dell’entroterra. La digitalizzazione e la costante ricerca di riduzione dei costi perseguita da gran parte degli istituti di credito, ha indotto e induce ancora oggi a chiudere gli sportelli che non hanno volumi di depositi, movimenti e affidamenti in grado di coprire gli ingenti costi di una filiale. E se è vero – aggiunge Conti – che la crescente diffusione dell’internet banking sopperisce in parte alla mancanza dello sportello fisico, ci sono tante persone, soprattutto nel nostro entroterra, che non hanno dimestichezza con smartphone e computer, per le quali la presenza di una banca è fondamentale. Del resto, meno servizi corrispondono irrimediabilmente a una perdita di appeal dei territori, contribuendo in maniera inesorabile al declino demografico. Ebbene, in questo scenario, le BCC e per quanto riguarda la valle attraversata dal principale fiume delle Marche la BCC del Metauro, per statuto, oltre a fornire servizi bancari, svolgono un ruolo fondamentale di sostegno sociale e culturale alle comunità di appartenenza, assicurando la presenza fisica di filiali e anche di sportelli bancomat in aree in cui è in atto una preoccupante desertificazione”.

“E ciò è possibile perché la BCC ha una radicata conoscenza del territorio e anche personale, che è di assoluta rilevanza sulle decisioni di erogare un finanziamento o una misura di sostegno. In un contesto bancario segnato da una crescente digitalizzazione e dalla progressiva chiusura degli sportelli nelle aree interne, la BCC del Metauro rivendica il valore della presenza fisica e della relazione, perché la tecnologia è una grande opportunità, ma non potrà mai sostituire il rapporto umano. Prima dei numeri c’è la comunità”.

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