Si sente male alle Marmitte dei Giganti, soccorso e portato in ospedale

FOSSOMBRONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 12 alle Marmitte dei Giganti, in località San Lazzaro, per soccorrere un uomo colto da malore mentre percorreva il sentiero che conduce al fiume.

La zona, particolarmente impervia, ha reso difficoltose le operazioni di soccorso.

La squadra di Cagli, in collaborazione con il personale sanitario, ha raggiunto l’uomo, provvedendo alla sua stabilizzazione ed al trasporto in barella lungo il sentiero fino all’ambulanza.

La persona è stata successivamente trasportata in eliambulanza all’ospedale di Pesaro per le cure del caso.

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