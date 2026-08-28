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CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

Ad Osimo colpo allo spaccio: i Carabinieri intercettano un corriere con 163 dosi di cocaina

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 28, 2026

OSIMO – Un duro colpo alle reti dello spaccio nella provincia di Ancona è stato messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo.

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti, i militari osimani hanno intercettato e tratto in arresto un corriere in flagranza di reato. Nella mattinata lungo una delle strade del centro abitato di Jesi l’attenzione dei Carabinieri è stata catturata da un veicolo sospetto.

I militari hanno quindi deciso di procedere ad un controllo immediato, sfociato in una perquisizione personale e veicolare sul posto. L’intuito investigativo dei militari dell’Arma ha trovato immediata conferma: occultate all’interno dell’auto e indosso al conducente sono state rinvenute ben 163 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato della droga, per un peso complessivo di 133 grammi. A finire in manette con la pesante accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato un 25enne originario dell’Albania, residente fuori regione, incensurato ma risultato irregolare sul territorio nazionale.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questo brillante intervento evidenzia ancora una volta il ruolo cruciale e la prontezza operativa dei Carabinieri della Compagnia di Osimo nel presidiare le arterie stradali della Provincia, stroncando sul nascere i canali di rifornimento delle droghe pesanti a tutela della comunità. Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

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