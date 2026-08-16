Controlli a tappeto sul litorale di Falconara: il giro di vite dei Carabinieri nella notte di Ferragosto

Due denunce per soggiorno illegale e quattro segnalazioni per droga

FALCONARA MARITTIMA – Nella notte più calda dell’estate, mentre residenti e turisti si godevano i festeggiamenti di Ferragosto, i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno presidiato senza sosta il litorale, mettendo in atto un imponente servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione a “largo raggio”, pianificata per prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti e garantire la sicurezza pubblica, ha visto i militari dell’Arma impegnati in una fitta serie di perquisizioni, controlli stradali e pattugliamenti lungo le spiagge e le principali arterie di collegamento.

L’attività di prevenzione ha dato riscontri immediati, confermando l’importanza del presidio costante sul territorio per arginare la microcriminalità e il degrado urbano. Il bilancio del servizio notturno evidenzia l’efficacia del dispositivo messo in campo dall’Arma, due cittadini di nazionalità tunisina, entrambi 18enni e già noti alle forze dell’ordine, sono stati intercettati e sottoposti a controllo. Dagli accertamenti è emerso che i due giovani erano privi del regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale.

Per entrambi è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per violazione delle norme sul soggiorno illegale. Quattro giovani di nazionalità italiana di 36, 25, 21 e 18 anni sono stati intercettati con dosi di stupefacenti destinate all’uso personale e segnalati all’Autorità Amministrativa. La sostanza del tipo hashish pari a circa 4 grammi è stata posta sotto sequestro. Questo servizio straordinario rappresenta l’ennesima dimostrazione della costante attenzione che i Carabinieri riservano alla tutela della legalità e alla sicurezza delle comunità costiere, in particolare nei periodi di massimo afflusso turistico.

La sinergia tra la Tenenza locale e gli altri Comandi Arma della Compagnia di Ancona permette di mantenere un elevato standard di sicurezza percepita, consentendo a cittadini e villeggianti di trascorrere le festività in assoluta serenità. I controlli sul litorale falconarese proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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