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CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

E’ morto Kruger Agostinelli, giornalista e gigante della radiofonia

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 16, 2026

FALCONARA – E’ morto Kruger Agostinelli, storico Dj e giornalista. Aveva 72 anni.

Una storia, quella di Kruger, che parte da Roma, dove è nato. Poi il trasferimento a Falconara. Le prime collaborazioni con il Corriere Adriatico, al fianco di Pino Scaccia, amico di sempre.

In seguito un successo dietro l’altro. Sempre ineguagliabile protagonista in tutte le principali discoteche marchigiane.

———————-

Ai familiari dell’Amico e collega Kruger Agostinelli le nostre più sincere condoglianze

 

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

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