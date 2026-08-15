Anche a Ferragosto i Vigili del fuoco in servizio nelle Marche / VIDEO

ANCONA – Anche nella giornata di Ferragosto, i Vigili del fuoco delle Marche sono impegnati per garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti presenti sul territorio regionale.

Sono circa 220 gli operatori in servizio nella giornata odierna, distribuiti nei Comandi e nei distaccamenti della regione. Di questi, 55 sono dedicati alle attività di antincendio boschivo (AIB).

Nella clip, il rituale delle operazioni che si svolgono quotidianamente all’inizio del turno di servizio.

Buon Ferragosto dai Vigili del fuoco delle Marche!

QUI SOTTO un video:

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