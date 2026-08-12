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CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Contrasto alle truffe online: un’indagine dei Carabinieri di Falconara Marittima smaschera l’autore di un raggiro sul web

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 12, 2026

FALCONARA MARITTIMA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, dipendenti dalla Compagnia di Ancona, hanno concluso con successo una mirata attività investigativa che ha consentito di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria l’autore di una truffa online.

L’indagine ha preso le mosse dalla denuncia sporta da un cittadino residente a Falconara Marittima, il quale, intenzionato ad acquistare una bicicletta da corsa proposta in vendita su un noto portale, era caduto nel tranello teso dall’inserzionista. Nel mese di ottobre 2025, dopo aver concordato la compravendita, la vittima aveva provveduto a versare la somma di 1.700 euro su un conto corrente riconducibile al venditore. Tuttavia, una volta incassato il denaro, quest’ultimo si era reso irreperibile senza mai consegnare il mezzo.

La scrupolosità degli accertamenti condotti dai militari della Tenenza locale hanno permesso di risalire all’esatta identità del presunto autore del raggiro, superando lo schermo dell’anonimato digitale. Si tratta di un uomo residente nella provincia di Pistoia, nullafacente e già gravato da precedenti di polizia.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

Si precisa che la persona denunciata è sottoposta a indagini ed è da considerare innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

 

 

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