Controllo delle misure cautelari: l’efficace vigilanza dei Carabinieri di Sassoferrato porta al ripristino della custodia in carcere per un uomo

SASSOFERRATO – Nel pomeriggio dell’11 agosto 2026, i militari della Stazione di Sassoferrato hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento restrittivo, emesso dall’Autorità Giudiziaria, scaturisce dalla puntuale e costante attività di vigilanza svolta dai Carabinieri di Sassoferrato. Durante un controllo domiciliare eseguito lo scorso 6 agosto, infatti, i militari hanno accertato una palese violazione delle prescrizioni imposte: il soggetto, già gravato da precedenti giudiziari, è stato sorpreso all’interno della propria abitazione in compagnia di un’altra persona, anch’essa gravata da precedenti penali, contravvenendo così al divieto assoluto di frequentazione di soggetti estranei al nucleo familiare.

A seguito della dettagliata segnalazione inoltrata dai militari all’Autorità Giudiziaria, quest’ultima ha disposto l’immediata revoca del beneficio degli arresti domiciliari, precedentemente applicati per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, ordinando il trasferimento in istituto penitenziario.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale di Ancona.

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