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CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Contrasto ai reati contro il patrimonio: i Carabinieri di Falconara Marittima denunciano una donna per furto aggravato

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 12, 2026

FALCONARA MARITTIMA – Nella giornata dell’11 agosto 2026, i militari della Tenenza di Falconara Marittima hanno deferito in stato di libertà una donna ritenuta responsabile di furto aggravato.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 12:00 all’interno di un esercizio commerciale della zona. La donna ha occultato all’interno della propria borsa diversi prodotti tentando poi di allontanarsi.

L’azione è stata tuttavia interrotta grazie all’attivazione del sistema antitaccheggio del negozio, che ha allertato il personale dipendente, il quale ha prontamente fermato la donna. Il tempestivo intervento dei Carabinieri della Tenenza locale, immediatamente allertati, ha consentito di prendere in consegna il soggetto e di procedere ai necessari accertamenti.

Grazie alla prontezza dei militari dell’Arma, l’intera refurtiva è stata interamente recuperata e immediatamente restituita al legittimo proprietario dell’esercizio. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata denunciata a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Si precisa che la persona denunciata è sottoposta a indagini ed è da considerare innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

 

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