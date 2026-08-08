Il Coro Polifonico David Brunori di Moie alla XXXVII edizione di Francavilla in Canto

MOIE – Una serata all’insegna della musica, della tradizione e della condivisione ha animato il Chiostro del Museo Francesco Paolo Michetti, che ha ospitato la XXXVII edizione di Francavilla in Canto, appuntamento ormai consolidato nel panorama corale abruzzese.

La manifestazione ha richiamato appassionati e cittadini per un percorso musicale capace di coniugare identità locali e repertori nazionali. Sul palco si sono alternati il Coro Polifonico “David Brunori” di Moie , diretto dal M° Silvia Moretti, il Coro Folkloristico “Francesco Paolo Tosti” di Francavilla al Mare, diretto dal M° Loretta D’Intino con Francesco Di Tizio alla fisarmonica, e il Coro “Colline Verdi Teatine” di San Giovanni Teatino , diretto dal M° Laura Surricchio con l’accompagnamento di Diana Baboro alla fisarmonica.

Il programma ha proposto un viaggio musicale che ha spaziato dal folklore abruzzese ai grandi classici della canzone italiana rivisitati in chiave polifonica, offrendo al pubblico un’esperienza artistica ricca di sfumature e confermando il valore del canto corale come strumento di dialogo tra culture, generazioni e tradizioni.

Le esibizioni, caratterizzate da un elevato livello interpretativo e da una grande partecipazione emotiva, hanno raccolto il consenso del pubblico, che ha accompagnato ogni performance con calorosi applausi. Un successo che conferma la vitalità del movimento corale e l’importanza di iniziative capaci di valorizzare il patrimonio musicale del territorio.

«La musica corale continua a rappresentare un linguaggio universale, capace di unire persone, sensibilità e culture diverse», è il messaggio che la manifestazione ha saputo trasmettere attraverso un repertorio variegato e interpreti accomunati dalla stessa passione per il canto.

La XXXVII edizione di Francavilla in Canto si è svolta con il patrocinio di Federcori, Cori d’Abruzzo, FIDC e del Comune di Francavilla al Mare, confermandosi come un’importante occasione di promozione della tradizione corale regionale.

Una serata che ha saputo coniugare qualità artistica, valorizzazione delle radici culturali e partecipazione del pubblico, ribadendo come la musica, riesca ancora a creare autentici momenti di condivisione.

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