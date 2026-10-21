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CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

Due feriti in un grave incidente avvenuto questa mattina ad Osimo

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21 Ottobre 2026

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 7 in via Guazzatore per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture scontratesi frontalmente.

La squadra di Osimo ha provveduto ad estrarre i conducenti rimasti incastrati negli abitacoli, affidandoli successivamente al personale sanitario per le cure del caso, e alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

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