Venerdì 28 agosto a Jesi verrà presentato il volume di Marche d’Autore dedicato al cinema

Di MASSIMO CORTESE

JESI – Venerdì 28 agosto, alle ore 18.00, presso la prestigiosa Galleria degli Stucchi di Palazzo Pianetti, l’Associazione Marche d’Autore presenterà l’ottavo volume del Progetto, dedicato al Cinema marchigiano.

La formula è sempre la stessa: il libro è una raccolta di racconti e poesie con cui Uomini e Donne del nostro territorio esprimono le proprie emozioni nel parlare del loro incontro con la Settima Arte.

Il volume si apre con la prefazione del grande scenografo e costumista italiano Dante Ferretti, che ci racconta del profondo legame tra la sua professione e le Marche, mentre il Presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini constata con enorme favore il recente interessamento di tante Produzioni, anche internazionali, desiderose di immortalare con la macchina da presa tanti luoghi della Nostra Regione.

Appuntamento allora al 28 agosto, senza però dimenticare che il merito dell’iniziativa jesina va riconosciuta alla scrittrice Paola Capitani, il cui racconto parla dell’attrice ed Icona del Cinema Italiano Virna Lisi.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati