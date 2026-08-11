Trenta squadre a San Costanzo per il “5° Memorial Mauro Curzi” di ruzzola

Di GIANCARLO ROSSI

SAN COSTANZO – In Via Vencareto, a San Costanzo, si è disputata la gara di Ruzzola denominata “5’ Memorial Mauro Curzi”, un lungimirante imprenditore, buon giocatore e soprattutto si è molto impegnato per apportare miglioramenti alla organizzazione di questa pratica tradizionale, scomparso purtroppo 5 anni fa.

La gara, sotto l’egida Figest, (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) organizzata dalla ASD Ruzzola Valcesano, ha visto la presenza di formazioni di Marche e Umbria ed era la 3” delle 5 valevoli per la qualificazione alla Supercoppa, che si disputerà ad Ottobre.

Le 30 squadre, composte da 6 giocatori, oltre il nuovo tesserato, si sono affrontate ai 10 lanci ed erano così suddivise: 5 di cat. A, 12 di cat. B, 13 di cat. C.

I premi a traguardo, previsti al 5” lancio sono stati conquistati da “Le Conce”, cat. C, A.R. Ostra Vetere 2002 cat. B, e San Giovanni Battista cat. A.

Per quanto riguarda la gara, i risultati finali sono stati i seguenti:

Cat.C: 1” Real San Donato, 2” Colle Aprico, 3” Le Conce, 4” Pro Loco Ripe, 5” Marischio 2.

Nella categoria B, 1” Class. A.R. 2002 Ostra Vetere, 2” Castiglioni, 3” Corinaldo Prima o Poi, 4” Ruzzola Ripe.

Nella categoria A, 1” Cl. Oleificio – Borgo Catena, 2” San Giovanni Battista.

La premiazione, alla presenza dei familiari del povero Mauro Curzi si e’ tenuta presso il Circolo Arci di Ponte Rio. La manifestazione si e’ svolta nella massima regolarità. I 3 Trofei offerti dalla famiglia Curzi, sono andati alle squadre vincitrici di ogni categoria.

Come membro del Consiglio Direttivo della Figest Pesaro, mi e’ doveroso ringraziare oltre la famiglia Curzi, Simone Angeloni il quale si è prodigato incessantemente per tutta la settimana che ha preceduto l’evento sportivo, con la solita passione e precisione. Nella preparazione dei percorsi va anche segnalato il prezioso impegno di alcuni collaboratori pesaresi amanti di questo sport tradizionale. Un grazie al Comune di San Costanzo per averci messo a disposizione un percorso veramente ottimale. Un’ ultima nota positiva e’ senza dubbio la presenza di una decina di giovani cosiddetti millennials, una speranza di continuità, per la nostra cara ruzzola.

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