A Sassoferrato controlli dei Carabinieri sulla sicurezza sul lavoro ed il contrasto al lavoro nero

L’intervento coordinato tra Carabinieri del N.I.L. di Ancona e militari della Stazione locale ha portato al deferimento di due imprenditori, alla sospensione di un’attività ed a sanzioni per oltre 21.000 euro

SASSOFERRATO – Prosegue con incisività e costanza l’azione dell’Arma dei Carabinieri a tutela della legalità nei luoghi di lavoro, della salute dei lavoratori e della trasparenza economica del territorio.

A Sassoferrato, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Ancona, in stretta sinergia con i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Fabriano, hanno condotto un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto della normativa antinfortunistica nel settore delle attività di somministrazione di cibi e bevande.

L’ispezione congiunta ha interessato due attività della zona, consentendo di individuare e interrompere gravi irregolarità sia sotto il profilo della sicurezza antinfortunistica, sia sotto quello dell’impiego regolare delle maestranze:

Nel merito, i Carabinieri hanno riscontrato la totale mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione / prevenzione incendi, la mancata formazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) e l’impiego di una lavoratrice non assunta regolarmente in un primo esercizio commerciale. A fronte del quadro di irregolarità riscontrato, i militari hanno adottato l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

In occasione del secondo controllo effettuato in altro esercizio del luogo, gli accertamenti hanno evidenziato l’omessa formazione dei lavoratori, la mancata sottoposizione a visite mediche obbligatorie per il personale dipendente e l’omessa revisione periodica dell’impianto elettrico.

L’esito dei controlli ha portato al deferimento in stato di libertà all’A.G. dei due titolari delle attività, cui sono state contestate ammende penali per più di € 9.000 e sanzioni amministrative pecuniarie per oltre € 12.000.

L’intervento testimonia l’impegno quotidiano e la versatilità dell’Arma dei Carabinieri, capace di coniugare la presenza capillare delle Stazioni territoriali sul territorio con l’elevata specializzazione dei Reparti di Tutela del Lavoro. Un’azione ad ampio raggio indirizzata non solo a reprimere gli illeciti, ma soprattutto a tutelare l’incolumità dei lavoratori e garantire le aziende che operano nel rispetto delle regole e della leale concorrenza

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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