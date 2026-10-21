A Jesi i Carabinieri rafforzano i controlli: 3 denunce e 2 segnalazioni tra San Paolo, Monte San Vito e Chiaravalle

JESI – Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno effettuato un servizio di ampio raggio per il controllo di aree comunali periferiche rispetto al centro città, con particolare riguardo ai centri di San Paolo di Jesi, Monte San Vito e Chiaravalle. L’operazione, finalizzata alla prevenzione dei reati, alla tutela del decoro urbano e alla sicurezza stradale, ha visto l’impiego coordinato dei militari delle Stazioni territoriali e del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il positivo bilancio delle attività operative testimonia l’efficacia del presidio dell’Arma: a San Paolo di Jesi i Carabinieri della Stazione di Staffolo hanno sorpreso in flagranza e denunciato in stato di libertà un 30enne del posto, già sottoposto a libertà vigilata, mentre imbrattava con vernice spray la parete esterna di un’abitazione privata.

Si tratta di un reato regolato dall’arti. 639 del Codice Penale (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) con pena prevista della reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 €., per la quale il giudice può subordinare la sospensione della pena o condannare al ripristino, alla pulizia dei luoghi o allo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Gli stessi Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Ancona due giovani assuntori di sostanze stupefacenti trovati in possesso di spinelli contenenti hashish per uso personale.

A Monte San Vito, nell’arco dei controlli notturni in località Borghetto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile ha fermato un 29enne alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con il contestuale ritiro della patente di guida.

A Chiaravalle i Carabinieri della locale Stazione hanno intercettato un 55enne sorpreso alla guida senza patente n quanto sospesa e già sanzionato per analoga violazione, procedendo alla denuncia per recidiva.

L’incisiva azione della Compagnia Carabinieri di Jesi conferma il costante impegno delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. Analoghi controlli verranno svolti nei prossimi giorni in tutto il territorio di competenza.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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