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ANCONA EVENTI IN PRIMO PIANO

Nelle Marche quasi 2500 denunce ogni 100.000 abitanti per crimini informatici

Diwww.laltrogiornale.it

20 Ottobre 2026

L’Ordine degli Ingegneri della provincia Ancona vara corsi di alfabetizzazione digitale rivolti alla collettività

ANCONA – Sono state 2.438,7 (ogni 100.000 abitanti) le denunce di crimini informatici denunciati e desunti dal Report del Sole 24 ore (anno 2025)  sulla criminalità. 536, 4 denunce ogni 100.000 abitanti ad Ancona,  436,1 ad Ascoli Piceno, 500,1 nel Fermano,  475,5 a Pesaro- Urbino, 490,6 a Macerata.

Le truffe online più frequenti sono le comunicazioni di chi si spaccia per la banca o corrieri inducendo il malcapitato a cliccare velocemente su di un link. Quindi pacchi bloccati, accrediti e bonifici non andati a buon fine con comunicazioni che colgono di sorpresa la vittima via e-mail, ma sempre più spesso pure sms.

Quelle più elaborate avvengono attraverso telefonate o l’uso illegale di dati personali rubati o raccolti nel dark web. Un quadro preoccupante che ha spinto l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona ad aderire al progetto nazionale di alfabetizzazione digitale Digitalmeet per ovviare ad episodi che iniziano ad essere  molto comuni e spesso estremamente spiacevoli per la collettività. Il format nasce proprio all’interno del primo festival dedicato alla diffusione della conoscenza digitale.

Si tratta del più importante appuntamento italiano per la cultura digitale. Un luogo di dialogo tra esperti, istituzioni e cittadini per affrontare le sfide dell’innovazione partendo dai territori.

L’evento, nato da un’iniziativa della fondazione Comunica, al quale ha deciso di prendere parte per la prima volta anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attraverso i suoi Ordini territoriali, prevede una serie di appuntamenti diffusi in tutta Italia. In questo contesto si colloca l’iniziativa dell”Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona sul tema: “l’anno zero dell’alfabetizzazione digitale” Tra le iniziative:  mercoledì 21 a Jesi  (Sala del Palazzo dei Convegni,  dalle 17 alle 19 e giovedì 22  a Fabriano (Sala dell’Oratorio, dalle 17 alle 19), Venerdì 23 a Senigallia (16:30 -18:30 ).

L’organizzazione degli incontri è affidata alla Consigliera Rita Amelia Grunspan e all’ing. Luigi Tomasini.

 

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