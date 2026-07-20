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In serata un principio di incendio in una residenza per anziani

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Lug 20, 2026

TREIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 22, a Treia, per un principio d’incendio all’interno di una RSA.
La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata ha provveduto allo spegnimento, alla bonifica ed alla messa in sicurezza dei locali. Non si registrano persone intossicate.
Al termine delle verifiche, l’intera struttura è stata dichiarata agibile, con l’interdizione all’utilizzo della sola stanza interessata dall’evento.

 

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