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CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO VIDEO

Perdita di Gpl da un serbatoio interrato / VIDEO

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Lug 20, 2026

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 17 circa in località Castelletta, nel comune di Fabriano, a seguito di una perdita di GPL proveniente da un serbatoio interrato.
La squadra dei Vigili del fuoco di Fabriano, giunta sul posto e valutata la complessità dell’intervento, ha richiesto il supporto dalla sede centrale di Ancona di personale specializzato GPL Light.

Quindi si è provveduto alla messa in sicurezza del serbatoio mediante l’impiego di una torcia di combustione controllata e, successivamente, alla bonifica dello stesso tramite inertizzazione con azoto.
L’intervento si è poi concluso alle ore 22.

QUI SOTTO un video:

 

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