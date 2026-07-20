Un motociclista ferito questa mattina in un incidente a Fano

FANO – Poco dopo le ore 9.00 la Polizia Locale è intervenuta in via Pisacane, all’altezza del civico 94, per rilevare un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura Audi e un motociclo Piaggio.

Secondo i primi accertamenti, l’Audi, condotta da un uomo classe 1985, stava uscendo dal distributore di carburante situato sul lato monte di via Pisacane e si stava immettendo sulla carreggiata effettuando una manovra di inversione a “U” in direzione della stazione ferroviaria. Durante la manovra entrava in collisione con il motociclo Piaggio, condotto da un fanese classe 1953, che stava percorrendo via Pisacane in direzione Ancona.

A seguito dell’impatto il motociclo è caduto sull’asfalto, adagiandosi sul lato destro. Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Croce di Fano. Le sue condizioni non sono gravi.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi di legge.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati