Contrasto alla violenza di genere: i Carabinieri arrestano un uomo per maltrattamenti in famiglia

POLVERIGI – Continua senza sosta l’impegno profuso dall’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia, a tutela delle vittime vulnerabili.

Nella mattinata del 27 giugno scorso, a Polverigi, i Carabinieri della Stazione di Agugliano hanno portato a termine un’importante operazione di servizio, rintracciando e traendo in arresto un cittadino di origini straniere di 61 anni, destinatario di un provvedimento restrittivo definitivo.

I militari, a seguito di un’attenta attività di monitoraggio e controllo del territorio, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

Il provvedimento scaturisce da una sentenza di condanna definitiva a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini hanno permesso di accertare una condotta vessatoria e violenta protrattasi per oltre un trentennio, dal 1989 al 2023, perpetrata dall’uomo nei confronti dell’ex consorte. Dopo le formalità di rito e le operazioni di fotosegnalamento, hanno provveduto a tradurre l’arrestato presso la Casa Circondariale di Ancona, dove espierà la pena residua.

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