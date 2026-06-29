Tamponamento sulla Statale Adriatica a Fossosejore, quattro persone in ospedale in codice verde

FANO – Intorno alle ore 14.30 di oggi si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Nazionale Adriatica Nord, all’altezza dell’intersezione con il Lungomare Fossosejore.

Per cause in corso di accertamento, una BMW X6 condotta da un uomo del 1987 residente a Cagli, che percorreva la Statale in direzione Pesaro-Ancona, ha tamponato una Citroen C3 condotta da una donna del 1998, ferma sulla corsia centrale con l’intenzione di svoltare a sinistra verso Lungomare Fossosejore.

A bordo della Citroen viaggiavano anche i due figli minori della conducente.

A seguito dell’urto, i conducenti e i passeggeri coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in codice verde all’ospedale di Pesaro per accertamenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di legge e per la gestione della viabilità.

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