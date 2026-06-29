Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Tamponamento sulla Statale Adriatica a Fossosejore, quattro persone in ospedale in codice verde

Diwww.laltrogiornale.it

Giu 29, 2026

FANO – Intorno alle ore 14.30 di oggi si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Nazionale Adriatica Nord, all’altezza dell’intersezione con il Lungomare Fossosejore.

Per cause in corso di accertamento, una BMW X6 condotta da un uomo del 1987 residente a Cagli, che percorreva la Statale in direzione Pesaro-Ancona, ha tamponato una Citroen C3 condotta da una donna del 1998, ferma sulla corsia centrale con l’intenzione di svoltare a sinistra verso Lungomare Fossosejore.

A bordo della Citroen viaggiavano anche i due figli minori della conducente.

A seguito dell’urto, i conducenti e i passeggeri coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in codice verde all’ospedale di Pesaro per accertamenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di legge e per la gestione della viabilità.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Controlli alla circolazione: i Carabinieri intensificano i monitoraggi sul territorio, denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza

Giu 29, 2026 www.laltrogiornale.it
CINGOLI CRONACA IN PRIMO PIANO

Il corpo senza vita di un uomo recuperato nel Lago di Castreccioni

Giu 28, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA

Addio ad Adriano Ciaffi, ex presidente della Regione Marche

Giu 28, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Tamponamento sulla Statale Adriatica a Fossosejore, quattro persone in ospedale in codice verde

29 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Controlli alla circolazione: i Carabinieri intensificano i monitoraggi sul territorio, denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza

29 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CINGOLI CRONACA IN PRIMO PIANO

Il corpo senza vita di un uomo recuperato nel Lago di Castreccioni

28 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA

Addio ad Adriano Ciaffi, ex presidente della Regione Marche

28 Giugno 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.