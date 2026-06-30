Sicurezza stradale e contrasto allo spaccio: massiccio servizio di controllo dei Carabinieri tra Ancona e Falconara Marittima

ANCONA – Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Compagnia Carabinieri di Ancona ha predisposto ed eseguito un articolato e capillare servizio straordinario di controllo del territorio.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, ha visto il dispiegamento coordinato di numerose pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) e delle Stazioni e Tenenze dipendenti, con un focus mirato sulle principali arterie stradali e sulle località balneari di Ancona e Falconara Marittima.

L’intensa attività istituzionale profusa dai militari dell’Arma ha permesso di raggiungere importanti risultati sul fronte della sicurezza stradale e del contrasto al fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli con l’etilometro eseguiti dalle pattuglie della Sezione Radiomobile e della Tenenza locale hanno portato al deferimento in stato di libertà di 4 persone e al contestuale ritiro delle patenti di guida. Nel quartiere della Montagnola e in via Giordano Bruno ad Ancona, i militari hanno intercettato rispettivamente un centauro e un automobilista alla guida con tassi alcolemici di 0,79 g/l e 1,31 g/l.

Particolarmente gravi i due episodi registrati sul lungomare di Rocca Priora a Falconara Marittima. Nel primo caso, un conducente ha perso il controllo del proprio mezzo collidendo con un veicolo in transito; il test ha rivelato un tasso alcolemico pari a 2,05 g/l (con conseguente sequestro del mezzo).

Nel secondo caso, un automobilista ha urtato violentemente un’auto in sosta: i Carabinieri hanno accertato non solo che il soggetto guidava con un tasso alcolemico record di 3,01 g/l, ma che era già privo di patente in quanto non idoneo alla visita di revisione. L’attenzione dei Carabinieri è rimasta altissima anche sul fronte del contrasto allo spaccio, portando a 2 denunce a piede libero per detenzione ai fini di spaccio (Art. 73 D.P.R. 309/90): sul lungomare di Falconara, l’ispezione mirata su un’autovettura ha permesso di rinvenire 6 involucri di cocaina (circa 2,5 grammi) e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita, una successiva perquisizione locale e personale ha portato al sequestro di ulteriori dosi di cocaina, hashish e ben 3 bilancini di precisione usati per il confezionamento della droga.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, l’azione preventiva dei Carabinieri ha permesso di intercettare e segnalare alla Prefettura come assuntori (Art. 75 D.P.R. 309/90) altre due persone – tra cui un minorenne – trovate in possesso rispettivamente di circa 2,6 grammi di hashish e 2,7 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo del dispositivo di controllo messo in campo dall’Arma fotografa la capillarità dell’intervento sul territorio: 117 persone identificate e controllate; 13 perquisizioni/ispezioni personali e veicolari eseguite sul posto; 12 infrazioni al Codice della Strada contestate; 4 patenti di guida ritirate immediatamente.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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