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In fiamme un’altra auto alimentata a metano

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Giu 23, 2026

CERRETO D’ESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 17, in via Venza Volgore per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano.

La squadra di Fabriano ha provveduto allo spegnimento delle fiamme eD alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’intervento.
Non si registrano persone ferite.

Presenti sul posto le forze dell’ordine.

 

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