Diego Franzoni presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona

Insediato il nuovo Consiglio dell’Ente ordinistico dorico: “Lavoreremo con spirito di squadra”

ANCONA – Sì è tenuta la prima seduta il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, eletto lo scorso 20 maggio.

Alla guida dell’Ordine per il nuovo mandato sono stati nominati all’unanimità: Diego Franzoni, che assume la carica di Presidente, Manuela Marconi, Segretario, Marco Mancini, Tesoriere, Samantha Di Loreto e Valeria Corinaldesi, vice Presidenti e Paolo Stefanelli, responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione.

“Iniziamo questo mandato con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Ordine come punto di riferimento per i colleghi, continuando ad investire su formazione, aggiornamento professionale e dialogo costante con le istituzioni, con gli altri Ordini professionali, con le associazioni di categoria e il territorio. Lavoreremo insieme come Consiglio con spirito di squadra e massimo ascolto e disponibilità verso gli iscritti” sono le parole dei neo Consiglieri dell’Ordine”.

Durante la seduta è stato approvato il programma di mandato con gli obiettivi e le azioni dell’Ordine per i prossimi quattro anni.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati