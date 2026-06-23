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CRONACA IN PRIMO PIANO SIROLO

Sicurezza sulle strade, controllato dai Carabinieri alla guida in stato di ebbrezza

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Giu 23, 2026

SIROLO – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Osimo, sotto la guida del Ten. Col. Gianluca Giglio. L’attenzione dei militari rimane altissima, in particolar modo durante le fasce orarie notturne, al fine di garantire la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità pubblica, contrastando le condotte di guida pericolose legate all’abuso di alcol.

In questo contesto operativo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno portato a termine un importante intervento di controllo. In orario notturno nel comune di Sirolo, nei pressi di Via San Francesco, una pattuglia ha fermato un veicolo alla cui guida vi era un giovane 24enne residente nella provincia.

Sottoposto al test dell’etilometro da parte dei Carabinieri, il conducente è risultato positivo con tasso alcolemico pari a 1,13 g/l, valore ben al di sopra del limite consentito dalla legge. A seguito degli inequivocabili risultati, i militari dell’Arma hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida del giovane.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno. L’operazione condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo dimostra ancora una volta la fondamentale importanza del presidio notturno operato dall’Arma dei Carabinieri, il cui lavoro quotidiano si conferma uno scudo essenziale per prevenire potenziali tragedie sulle strade e assicurare la legalità su tutto il territorio provinciale.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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