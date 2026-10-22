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ANCONA EVENTI IN PRIMO PIANO

Appuntamento internazionale il 6 novembre al Teatro Panettone di Ancona

Diwww.laltrogiornale.it

22 Ottobre 2026

Il progetto M.S.S.M. nasce dall’incontro di quattro personalità artistiche differenti, unite dalla passione per il soul, il jazz, il funk e l’R&B

ANCONA   – Un altro appuntamento internazionale all’insegna del soul, jazz, funk e R&B. Venerdì 6 novembre, alle ore 21:30, il Teatro Panettone di Ancona ospita una tappa del tour italiano di M.S.S.M. feat. Frank McComb, progetto che riunisce quattro musicisti di grande esperienza internazionale: Frank McComb, Marcello Sutera, Donato Sensini e Francesco Mendolia.

Il progetto M.S.S.M. nasce dall’incontro di quattro personalità artistiche differenti, unite dalla passione per il soul, il jazz, il funk e l’R&B. Il risultato è uno spettacolo dinamico e coinvolgente, nel quale composizioni originali, groove, interplay e improvvisazione si fondono in un linguaggio musicale contemporaneo.

La serata di venerdì vedrà inoltre la partecipazione di Karima, cantante dall’anima soul (ex allieva di Amici), in un evento che si avvale del supporto dell’Associazione culturale Seventy Mood, della Free Music Foundation – Associazione culturale e delle realtà associative del territorio, con l’obiettivo di valorizzare la musica dal vivo e creare nuove occasioni di incontro e crescita per i giovani musicisti pesaresi.

Non mancherà naturalmente Frank McComb, cantante, pianista e compositore statunitense, apprezzato interprete della scena soul e jazz internazionale.

Al suo fianco, Marcello Sutera al basso, Donato Sensini al sassofono e Francesco Mendolia alla batteria, musicisti con importanti esperienze discografiche e live in Italia e all’estero.

A seguire, una grande jam session: musicisti e ospiti si ritroveranno sul palco per dare vita a un momento di condivisione musicale, improvvisazione ed energia, celebrando lo spirito più autentico della musica dal vivo. Un’occasione speciale anche per favorire l’incontro tra professionisti affermati e musicisti del territorio.

Prevendite aperte su LiveTicket: Biglietti M.S.S.M. – LIVE IN CONCERT

 

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