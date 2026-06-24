Ad Ancona principio d’incendio di una bombola di Gpl

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco prima delle ore 21, in via Pola per un principio di incendio che ha interessato una bombola di Gpl.

L’incendio è stato estinto dalle persone presenti sul posto prima dell’arrivo della squadra. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza della bombola mediante l’impiego del Nucleo GPL Light di Ancona, effettuando le necessarie operazioni di controllo, messa in torcia del prodotto residuo e bonifica dell’area interessata.

L’intervento si è concluso intorno alla mezzanotte.

Non si segnalano persone coinvolte.

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