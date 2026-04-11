I “pizzini” della Madonna di Loreto: fede, scrittura e vita quotidiana in un incontro con Luigi Accattoli
RECANATI – I “pizzini” della Madonna di Loreto: fede, scrittura e vita quotidiana in un incontro con Luigi Accattoli.
Un viaggio tra fede vissuta e scrittura spontanea, per leggere da vicino uno spaccato umano che attraversa il tempo. È questo il cuore dell’incontro promosso da Iustissima Civitas in programma martedì 14 aprile a Recanati, dedicato ai cosiddetti “pizzini” della Madonna di Loreto.
Brevi messaggi, preghiere, pensieri affidati alla carta da pellegrini e visitatori: frammenti semplici ma intensi che, nel loro insieme, restituiscono un’immagine viva della devozione contemporanea e delle domande più profonde dell’uomo.
A guidare la riflessione sarà Luigi Accattoli, vaticanista e scrittore, da anni attento osservatore delle dinamiche della fede nella vita quotidiana.
L’incontro sarà moderato da Claudio Sargenti, già giornalista RAI, con la partecipazione di Vito Punzi, direttore de “Il Messaggio della Santa Casa” e i saluti di Franco Elisei, direttore della rivista “Le Cento Città”.
L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale di Iustissima Civitas, volto a promuovere occasioni di confronto tra storia, spiritualità e attualità, valorizzando il territorio e le sue radici.
L’appuntamento è aperto al pubblico.
Martedì 14 aprile / Sala della Giunta del Comune di Recanati – ore 18.00
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