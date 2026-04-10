Polizia di Stato, alla Pinacoteca San Domenico celebrato il 174° anniversario della fondazione del Corpo

Serfilippi: “Un momento importante per Fano e per tutto il territorio. Fondamentale la collaborazione con la nostra Polizia locale”

FANO – “È stato un momento importante per Fano e per tutto il territorio, che ci ha permesso di rendere omaggio al lavoro prezioso e quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Per la nostra città è stato un onore ospitare questa celebrazione e desidero ringraziare sinceramente il Questore Francesca Montereali e il Prefetto Emanuela Saveria Greco per aver scelto Fano come sede di una ricorrenza così significativa”. Così il sindaco Luca Serfilippi è intervenuto in occasione della cerimonia provinciale per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, svoltasi oggi alla Pinacoteca San Domenico.

La cerimonia ha rappresentato un momento solenne e partecipato, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni e del territorio. Per Fano, aver ospitato una ricorrenza di questo rilievo ha costituito un motivo di grande orgoglio istituzionale e civico, oltre che un’importante occasione per riconoscere pubblicamente il valore del servizio svolto ogni giorno dalla Polizia di Stato nella tutela della sicurezza pubblica e nella difesa della legalità.

Nel suo intervento, il sindaco ha voluto sottolineare anche il valore della collaborazione costruita sul territorio tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale, all’interno di un rapporto operativo che negli ultimi mesi ha prodotto risultati concreti e significativi, anche attraverso le cosiddette attività congiunte ad ‘Alto Impatto’ sul fronte della prevenzione, del controllo e della sicurezza urbana.

“Voglio evidenziare la grande collaborazione che si è consolidata tra la Polizia di Stato e la nostra Polizia Locale”, ha aggiunto Serfilippi. “Una sinergia concreta, fatta di condivisione del lavoro, scambio di informazioni, presenza sul territorio, attività ad alto impatto e interventi coordinati, che ha avuto un rilievo importante in termini di efficacia. Questo lavoro comune ha permesso in più occasioni di individuare i responsabili di episodi rilevanti e di dare risposte concrete a numerosi casi, rafforzando la percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

“Quella di oggi è stata una festa importante”, ha concluso il sindaco, “ma anche un momento che ci ricorda quanto sia prezioso il lavoro quotidiano di chi opera per la sicurezza della nostra comunità. A tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato va la gratitudine della città di Fano”.

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