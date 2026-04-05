Pasqua di solidarietà alla Fondazione Ospedale Salesi, donati giochi ai piccoli ricoverati

Protagonista del gesto concreto il Centro Commerciale La Fornace di Jesi in partnership con Oasi. La raccolta è stata resa possibile anche grazie alla generosità delle famiglie che hanno ricevuto un uovo di Pasqua

ANCONA – Pasqua di solidarietà per i piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche grazie alla donazione di giochi alla Fondazione Ospedale Salesi da parte del Centro Commerciale La Fornace di Jesi.

L’iniziativa, denominata ‘Pasqua con il Cuore’, realizzata con il sostegno di Oasi, ha portato alla raccolta solidale di giochi, donati dalle famiglie che in cambio hanno ricevuto un uovo di Pasqua, offerto da Oasi. La raccolta di giocattoli è stata resa possibile anche grazie alla generosità delle famiglie.

Gli operatori della Fondazione Ospedale Salesi ETS hanno consegnato i giocattoli ai piccoli ricoverati all’ospedale Salesi i quali hanno accolto con grande gioia la sorpresa. La Fondazione Ospedale Salesi EtS ha espresso grande apprezzamento per il gesto soldale “che ha unito la comunità per donare momenti di serenità ai piccoli pazienti che trascorrono le festività pasquali in ospedale. Queste iniziative – fa sapere la Fondazione – hanno un grande valore perché esprimono vicinanza ai bambini malati e alle loro famiglie in un momento delicato della loro vita”.

“Pasqua con il Cuore nasce dal desiderio di trasformare un gesto semplice in un aiuto reale per le famiglie del nostro territorio. Grazie al sostegno di Oasi, che ha scelto di affiancarci offrendo le uova di Pasqua, e alla collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesi ETS, che ogni giorno opera accanto a chi è in difficoltà possiamo dare vita a un’iniziativa che unisce comunità, imprese e solidarietà”, dichiara la Direttrice del Centro, Gaia Mancini.

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