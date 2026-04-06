A Chieti arriva l’arte della Focanti per vedere oltre e portare speranza

Di PATRIZIA MINNOZZI

CHIETI – Sabato 11 aprile alle ore 10:30, avrà luogo l’inaugurazione della mostra dell’artista marchigiana Grazia Focanti, dal titolo “IL QUI E L’ALTROVE”.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio dei Comune di Chieti e di Monsano, sarà ospitato nella splendida cornice del Museo Barbella di Chieti. Il progetto espositivo, curato da Massimo Pasqualone, attraverso un’ antologia di 20 opere, propone un viaggio armonico e introspettivo con l’intento di far emergere, dalla materialità della tela, un magico momento, in cui profili e volti femminili, a volte appena accennati, a volte spiccatamente marcati, si fondono, in un palcoscenico multicolore e multidimensionale. Il viaggio di Focanti è soprattutto un viaggio spirituale, un viaggio all’interno di sé, per mettere a nudo i suoi sentimenti più profondi e la sua colorata poetica. Un viaggio introspettivo di vita vissuta, cominciato da lontano, ma non ancora terminato, perché un artista non esaurisce mai la sua creatività, la sua voglia di esplorare, di sperimentare e, come nel caso di Maria Grazia Focanti, la sua capacità di mostrare, attraverso la pittura, i sentimenti più intimi e profondi dell’animo umano, riempiendo le sue tele di paesaggi, di cieli e di profumi; a dimostrare che l’arte non ha conﬁni, perché l’arte é espressione di sé, è un dialogo con l’esterno, é un restituire le proprie emozioni senza parlare.

Le sue tele simboleggiano l’immaginario contenitore di sogni e ricordi, sono il luogo delle meraviglie, lo spazio segreto in cui conservare le paure e le speranze, manifestando la perfetta sintesi poetica dell’artista .

Rappresentano il suo percorso spirituale, l’inizio e la fine di un viaggio di cui non conosciamo ancora la meta finale e forse non la conosce nemmeno lei, perchè l’arte non ha mai fine e attraversa la storia umana , deliziando gli occhi e il cuore di chi sa ascoltarla!

Maria Grazia Focanti ha ottenuto la maturità commerciale ed artistica, si è laureata in Sociologia ad Urbino presso l’Università degli studi “Carlo Bo” e poi, in seguito, ha frequentato un corso di Pittura presso l’Accademia Belle Arti di Macerata. Ha partecipato a molteplici mostre collettive e personali in varie città italiane, contribuendo anche, su invito, all’ illustrazione di diverse pubblicazioni. Alcune delle sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. In questi ultimi anni, si è dedicata all’approfondimento di alcune tecniche pittoriche quali: la pittura materica, la video-arte, la performance, la tecnica dell’acquerello e l’acrilico. Attualmente vive e opera a Monsano (An).

Il 21 maggio prossimo riceverà dal Cesma di Roma, presso il Senato della Repubblica, il premio quale marchigiano dell’anno per il settore artistico.

La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino al 18 aprile con i seguenti orari; ore 09-13 dal martedi al sabato; il martedi e il giovedi anche il pomeriggio 15- 17.30. Il mseo è chiuso la domenica e il lunedi.

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