Un incendio questa mattina in un’abitazione di Monte Porzio

MONTE PORZIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 8:30 per un incendio sviluppatosi in un’abitazione.

Le fiamme, originate da una canna fumaria, si sono propagate coinvolgendo anche una porzione del tetto coibentato.

Le squadre di Fano e Senigallia, con il supporto di due autobotti e di un’autoscala proveniente da Pesaro, hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alla messa in sicurezza della struttura, evitando la propagazione delle fiamme.

Non si registrano persone ferite.

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