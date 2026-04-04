lunedì, Aprile 6, 2026
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CRONACAIN PRIMO PIANOMONTE PORZIO

Un incendio questa mattina in un’abitazione di Monte Porzio

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MONTE PORZIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 8:30 per un incendio sviluppatosi in un’abitazione.
Le fiamme, originate da una canna fumaria, si sono propagate coinvolgendo anche una porzione del tetto coibentato.
Le squadre di Fano e Senigallia, con il supporto di due autobotti e di un’autoscala proveniente da Pesaro, hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alla messa in sicurezza della struttura, evitando la propagazione delle fiamme.
Non si registrano persone ferite.

 

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