In corso a Fano la messa a dimora di 130 nuove piante

Alessio Curzi: “Un investimento concreto per una città più verde, sostenibile e vivibile”

FANO – Prosegue il piano di piantumazione promosso dall’Amministrazione comunale, che porterà alla messa a dimora di 130 nuove piante in diverse zone della città, nell’ambito di un investimento complessivo da 150 mila euro destinato a rafforzare il verde urbano, aumentare le aree d’ombra, migliorare il decoro e contribuire alla qualità ambientale e alla vivibilità degli spazi pubblici.

Gli interventi sono già partiti nelle scorse settimane e hanno interessato, in una prima fase, gli sgambatoi comunali, dove sono state messe a dimora circa 30 piante. In questi giorni l’attenzione si concentra invece su piazza Unità d’Italia, al Poderino, dove è in corso la piantumazione di 10 peri in fiore, in un’area significativa della città che beneficerà di un intervento atteso da tempo dai residenti, che da anni chiedevano la messa a dimora di nuove alberature.

Il piano predisposto interessa diversi quartieri e aree urbane e prevede, oltre alle 30 piante negli sgambatoi e alle 10 in piazza Unità d’Italia, anche la messa a dimora di 10 piante in via Dante Alighieri, 10 in via della Colonna, 2 a Fenile, 5 nella zona di Fano 2 e 15 in via Veneto. Il programma complessivo consentirà di estendere in maniera diffusa il patrimonio arboreo cittadino, con particolare attenzione ai luoghi più frequentati e a quelli in cui il verde può produrre benefici concreti sul piano ambientale e della vivibilità.

“Mettere a dimora 130 nuove piante significa investire in modo concreto sulla qualità urbana e sul futuro ambientale della città – dichiara il sindaco Luca Serfilippi – Le alberature non rappresentano soltanto un elemento di decoro, ma una presenza fondamentale per migliorare la qualità dell’aria, mitigare le temperature estive, creare ombra e rendere più vivibili gli spazi pubblici”.

“Dopo il completamento degli interventi negli sgambatoi comunali, in questi giorni ci stiamo concentrando su piazza Unità d’Italia, dove stiamo mettendo a dimora 10 peri in fiore – aggiunge l’assessore al Verde Alessio Curzi –. È un intervento significativo, perché va nella direzione di una città più attenta alla sostenibilità e più capace di qualificare concretamente i propri spazi urbani attraverso il verde”.

“Questo piano di piantumazione coinvolge varie zone della città e risponde a una visione precisa dell’Amministrazione: il verde non è un elemento accessorio, ma una componente strategica della qualità urbana e del benessere dei cittadini – conclude Curzi –. L’appalto prevede anche la cura triennale delle nuove alberature, un elemento fondamentale per garantirne l’attecchimento. Nel caso in cui alcune piante non dovessero attecchire, ne verrà assicurata la sostituzione, così da garantire la piena attuazione del piano. Continueremo a investire con decisione in azioni concrete a favore della sostenibilità e della vivibilità della nostra città”.

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