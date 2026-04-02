Con Street Food Festival a Falconara una primavera che profuma di gusto

Dal 10 al 12 aprile in Piazza Mazzini con i migliori food truck in arrivo da tutta Italia. Programma ricchissimo: musica live, spettacoli e bancarelle

FALCONARA – Gusti e sapori da ogni angolo d’Italia nel cuore della primavera marchigiana. E’ partito il conto alla rovescia per il Falconara Marittima Street Food Festival in programma in Piazza Giuseppe Mazzini dal 10 al 12 aprile.

Tre giorni di festa, con ingresso gratuito e la collaborazione del municipio locale, per abbinare alla buona gastronomia in formato truck food della grande tradizione culinaria italiana ed estera una serie di iniziative di intrattenimento per il divertimento di grandi e piccini. Una formula vincente che ha fatto breccia da tempo tra il pubblico.

Dai mitici arrosticini abruzzesi agli eccezionali hamburger di Angus. Ma anche Pulled Pork, stracotteria, specialità toscane con lampredotto e schiacciata, caccio cavallo impiccato, gnocco fritto e tigelle, hamburger di cinghiale e la leggendaria cinta senese. Senza dimenticare crepes, caramelle, cocktail, birra (anche gluten free), bibite e i migliori vini. Prelibatezze preparate sul momento da vere e proprie cucine itineranti.

Una carovana in festa, con apertura dei truck food già alle 18 di venerdì 10 aprile e una non stop anche a pranzo sabato 11 e domenica 12, nel cuore pulsante di Falconara Marittima che punta forte anche sull’intrattenimento. Bancarelle, birreria, enoteca e grandi spettacoli dal vivo. Si parte il 10 aprile, alle 21, con la band Frutti Freschi per un viaggio tra le hit più celebri della musica italiana. Il giorno dopo, alle 18, ecco l’esibizione degli atleti di Ma.Mo. Dance Studio a fare da apripista allo show delle 21 con ‘Voglia di Anni 90’ per rivivere le magiche atmosfere, ritmi e sonorità di uno dei decenni più indimenticabili. Domenica 12, al PalaMortara tre spettacoli di burattini per la gioia dei più piccoli: alle 11.30 Masha e Orso, alle 16.30 Bing e alle 18 Inside Out.

Un appuntamento imperdibile, capace di mettere davvero tutti d’accordo, che continua a raccogliere consensi in ogni angolo d’Italia per la qualità della sua proposta e gli straordinari numeri di presenze (info 339.8462889/349.8770299 – bof.streetfood@gmail.com – Social: Bof Street Food – Web www.bofstreetfood.com).

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