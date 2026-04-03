Rinnovato il Consiglio direttivo regionale dei Borghi più Belli d’Italia nelle Marche

SAN GINESIO – Nel corso dell’Assemblea regionale dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia nelle Marche” svoltasi nel Comune di San Ginesio (Mc) nei giorni scorsi, è stato rinnovato il Consiglio Direttivo, aprendo un nuovo triennio dedicato alla valorizzazione e alla promozione dei borghi marchigiani.

Alla guida del nuovo CDA è stata eletta Presidente Lorena Varani, che sarà affiancata dal Vice Presidente Luca Bernardini, dai consiglieri Mariangela Albertini, Ilaria Matteucci, Lorenzo Rossi, Marco Vesprini e Francesco Spallacci, entrato a far parte del Direttivo regionale.

“Ringrazio tutti i rappresentanti dei comuni marchigiani per aver votato all’unanimità il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione, ha dichiarato l’Assessore Spallacci di Corinaldo. È una nuova avventura nella quale porterò il mio impegno e contributo per lo sviluppo dei nostri splendidi borghi marchigiani”.

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre presentato il progetto turistico su due ruote “Ciclovia nei Borghi più Belli d’Italia nelle Marche”, un’iniziativa pensata per incentivare un turismo sostenibile e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della regione attraverso percorsi ciclabili.

A concludere la manifestazione, la consegna delle Bandiere ai 32 borghi marchigiani inseriti nel circuito, un riconoscimento di grande valore simbolico che premia l’impegno nella tutela e promozione dei territori.

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