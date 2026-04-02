Fuga di gas a Marotta dopo un incidente stradale

MAROTTA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 23 di ieri in via Litoranea, a Marotta, per una fuga di gas conseguente ad un incidente stradale, che ha coinvolto una condotta principale ad alta pressione

La squadra di Fano ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area ed alla chiusura della strada, fino all’arrivo dell’azienda manutentrice.

In via precauzionale, per tutta la durata dell’intervento, sono state allontanate alcune famiglie.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

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