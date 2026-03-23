Educare alla legalità, incontri con Marisa Acagnino e Rosario Barchitta

MAROTTA – Dal 27 al 28 marzo il Gruppo Fuoritempo organizzerà degli incontri dal titolo “Educare alla legalità” con Marisa Acagnino e Rosario Barchitta.

Marisa Acagnino è presidente di sezione del Tribunale Civile di Catania, ex Sostituto Procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania.

Rosario Barchitta è un imprenditore siciliano che ha denunciato i propri estorsori, fondatore dell’Associazione Antiracket “Nicola d’Antrassi”.

Siamo convinti che questi testimoni possano aiutarci a far comprendere come la lotta alla criminalità oltre a essere un intreccio economico-politico, perché la si possa vincere, è necessario creare una cultura antimafia tra i cittadini.

Con loro organizzeremo diversi appuntamenti con gli studenti e altri, serali, aperti al pubblico:

VENERDI’ 27 MARZO

ore 8,45 e ore 11,15 Marotta, Istituto “Faà Bruno” (riservato agli studenti)

ore 21 Castelleone di Suasa, Museo Archeologico

SABATO 28 MARZO

ore 9 San Costanzo, Istituto “E. Fermi” (riservato agli studenti)

ore 17 San Giovanni in Marignano, Casa della cultura

Questi appuntamenti sono parte integrante del programma “La primavera della legalità”, giunta alla nona edizione.

Le iniziative de “Educare alla legalità” vedono la preziosa collaborazione di: ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI” MONDOLFO;

ISTITUTO COMPRENSIVO “FAÀ DI BRUNO” MAROTTA; ANPI CASTELLEONE DI SUASA; PRO LOCO SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

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