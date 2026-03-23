Per Vitruvio a Fano dal 28 marzo visite con formula rinnovata

Più scelta tra percorsi e aperture anche a Pasqua

FANO – Nuova formula per valorizzare al meglio la sensazionale scoperta della Basilica di Vitruvio. A partire dal 28 marzo 2026, i percorsi accompagnati rinnovano infatti la propria formula per raccontare ancora meglio la storia e il patrimonio della città di Fano, confermando la possibilità di visita anche durante le festività pasquali.

La nuova organizzazione delle visite è stata pensata per ampliare concretamente le possibilità di partecipazione, offrendo al pubblico un’esperienza più flessibile e diversificata. La principale novità riguarda infatti l’introduzione di percorsi differenti per durata e costo del biglietto, così da permettere a cittadini e visitatori di scegliere la soluzione più adatta in base al tempo a disposizione e al tipo di esperienza desiderata.

Il sabato restano confermati i due appuntamenti pomeridiani, con il primo turno alle 15.30 e il secondo alle 16.30. La domenica e nei giorni festivi, invece, l’offerta si amplia con quattro turni complessivi: due al mattino, alle 10.00 e alle 11.00, e due al pomeriggio, alle 15.30 e alle 16.30. Ogni turno sarà riservato a un massimo di 30 partecipanti.

Il primo turno di ciascuna fascia oraria, della durata di circa un’ora e 45 minuti e al costo di 10 euro, propone il percorso più completo: partenza dalla Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano con un’introduzione iniziale, visita alla Sezione Archeologica, alla Basilica di Vitruvio, alle aree archeologiche di Sant’Agostino e della Mediateca Montanari, con inclusa anche la visita autonoma al Museo della Via Flaminia.

Il secondo turno, della durata di circa un’ora e al costo di 5 euro, offre invece una formula più agile e accessibile, con partenza sempre dalla Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano, introduzione al percorso e visita alla Basilica di Vitruvio e all’area archeologica di Sant’Agostino.

I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria del Museo del Palazzo Malatestiano, durante i consueti orari di apertura, oppure online sulla piattaforma Liveticket, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le visite saranno effettuate anche durante le festività pasquali, nelle giornate di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026, oltre che sabato 25 aprile.

In occasione delle festività pasquali, i musei del Sistema Museale del Comune di Fano saranno regolarmente aperti con orari dedicati.

Il Museo del Palazzo Malatestiano osserverà i seguenti orari:

martedì 31 marzo e giovedì 2 aprile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

mercoledì 1 aprile dalle 9.00 alle 13.00;

venerdì 3 aprile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

sabato 4 aprile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

domenica 5 aprile, Pasqua, e lunedì 6 aprile, Pasquetta, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

Per quanto riguarda il Museo della Via Flaminia, sarà aperto venerdì 3 aprile dalle 15.30 alle 18.30, mentre sabato 4 aprile, domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile sarà visitabile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

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