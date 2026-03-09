Marotta e Mombaroccio protagonisti del ciclismo internazionale, conto alla rovescia per la Tappa della Tirreno-Adriatico

MAROTTA – È stata presentata, presso il comune di Mondolfo, la V tappa della Tirreno Adriatico: Marotta/Mondolfo – Mombaroccio in programma per venerdì 13 marzo. Oltre ai Sindaci dei due comuni Alice Andreoni ed Emanuele Petrucci, erano presenti il Consigliere Regionale Nicola Barbieri, il referente di RCS Alighiero Omiccioli e il Vice Presidente del Comitato Regionale Marche della Federazione Ciclistica Italiana Maurizio Minucci.

Con questo evento, i Comuni di Mondolfo e Mombaroccio si confermano protagonisti dello sport internazionale e diventano la “porta d’ingresso” delle Marche di questa 61° edizione della “corsa dei due mari”: la V tappa sarà infatti la prima delle tre tappe marchigiane e l’unica della provincia di Pesaro e Urbino.

La corsa prenderà il via da Piazza dell’Unificazione a Marotta, dove gli appassionati potranno ammirare da vicino i protagonisti del ciclismo internazionale. Dopo la presentazione delle squadre, i corridori percorreranno il lungomare, prima di puntare verso il borgo di Mondolfo e di addentrarsi nel suggestivo paesaggio collinare dell’entroterra fino a raggiungere Mombaroccio.

Il percorso sarà una vetrina che mostrerà al mondo la bellezza e la varietà del nostro territorio, unendo la nostra anima costiera a quella storica e collinare, tipica del paesaggio marchigiano.

“Ospitare un evento di questa portata significa parlare a milioni di spettatori in tutto il mondo.” Ha dichiarato il Vicesindaco di Mondolfo Alice Andreoni “È un’occasione importante per promuovere le nostre bellezze, la nostra accoglienza, la nostra identità e il ciclismo che, per sua natura, è lo sport che più di ogni altro valorizza il paesaggio. Desidero inoltre ringraziare le numerose associazioni del territorio (Protezione Civile, Avis, Avis Mondolfo Bikers, Pedale Marottese, Proloco Tre Colli e Pro Mondolfo) che hanno messo in campo circa 50 volontari che presidieranno il percorso e garantiranno la sicurezza insieme alle forze dell’ordine”.

“Un momento fondamentale per un piccolo borgo delle Marche che è pronto ad accogliere un evento a caratura internazionale.” Commenta il Sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci “Stiamo lavorando intensamente per poter dare una risposta all’altezza, grazie al coinvolgimento di un importante numero di volontari, delle varie associazioni fra le quali la Proloco, la Protezione Civile, l’associazione ciclistica Mombaroccese. Un sentito grazie a tutte le forze dell’ordine per la disponibilità, la professionalità e la passione dimostrata per la gestione della viabilità e della sicurezza dell’evento. Un evento che coinvolge il mare e la collina, le piccole e grandi realtà, la cultura e lo sport; uno sport, unico, che coinvolge tutti passando vicino alla gente e fra la gente. Uno sport che coinvolge le scuole in primis con il progetto “bici in scuola” e che nei giovani e giovanissimi cerca di diffondere il valore dello sport, dello spirito di squadra, del senso di sacrificio accanto a valori sociali e culturali. Abbiamo il dovere, come amministratori, di creare i presupposti per valorizzare i talenti ed avvicinare i giovani allo sport, la Tirreno Adriatico ci dà una grande occasione anche in questo”.

I comuni sono pronti ad accogliere la “Corsa dei Due Mari”. Invitiamo tutti i cittadini a scendere in strada per festeggiare questo grande evento, colorando di entusiasmo il passaggio della carovana

