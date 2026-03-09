A Mombaroccio la mostra personale di Renato Arzeni intitolata “Dal Sacro al Profano”

MOMBAROCCIO – Renato Arzeni e la sua mostra personale di pittura intitolata “Dal Sacro al Profano“ opere esposte a Palazzo del Monte nel Comune di Mombaroccio (PU),in cui ci regala il frutto dei suoi ultimi lavori con l’immancabile dedica al ricordo di sua sorella Gabriella.

Non c’è sorriso, non c’è gaiezza, non c’è cartolina nei dipinti di Arzeni, ma non c’è neanche dolore senza speranza e non c’è il senso cupo della morte.

Vivere è impegnativo, ma la sola via d’uscita è vivere

a fondo le proprie passioni, amare ciò che si crea,

spesso col sudore della fronte e, come principale

strumento, ciò che ad ogni uomo è stato dato:

le mani. Le mani ricorrono con insistente presenza

nei lavori di Renato, sono spesso primi piani dipinti

con un realismo ancora più vivido dei volti.

Sacro e Profano interpretati da storici incontri e figure tratte dalla realtà di clochard rivisitati nelle scene liturgiche e religiose fondo scuro per valorizzare i corpi, mentre opere di Donne colorate in situazioni surreali, ma anche anziane espressive segnate dalle rughe del tempo tipica espressione dell’artista ne fanno il resto.

Mani, volti, barbe, rughe, pieghe delle vesti, sempre ritratte con una caravaggesca cura della luce e delle ombre, una luce forte ed abbagliante nell’ombra cupa ma mai definita come la vita.

Un angolo dedicato ai cavalli simbolo di leggiadria e spirito di libertà.

La mostra sarà visitabile fino al 12 aprile tutti i giorni nei seguenti orari di apertura 9.30-12.30/15.30-18.30

