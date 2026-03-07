Incidente stradale a Fano all’intersezione tra via Fragheto e via Del Ponte: motociclista in codice giallo

FANO – Intorno alle ore 11:40 si è verificato un sinistro stradale all’intersezione tra via Fragheto e via Del Ponte. Nel sinistro sono rimasti coinvolti il veicolo A, un’autovettura condotta da un uomo classe 1984, residente a Cartoceto, e il veicolo B, un motociclo condotto da un uomo classe 1961, residente a San Costanzo.

Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura stava percorrendo via Del Ponte con direzione sud-nord e, mentre impegnava l’incrocio, è entrata in collisione con il motociclo che stava transitando su via Fragheto in direzione mare-monte.

A seguito dell’urto, il conducente del motociclo è stato trasportato al Pronto soccorso di Fano in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e gli agenti per i rilievi di legge e per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati