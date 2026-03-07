Garage in fiamme a Monte Porzio, evacuata una famiglia di otto persone

MONTE PORZIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 18.30, in via Fornace, a Monte Porzio, per l’incendio di un garage situato al piano terra di una palazzina di due piani.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Fano, con il supporto di due mezzi provenienti da Pesaro, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area coinvolta.

A scopo precauzionale è stata evacuata una famiglia composta da otto persone. L’appartamento risulta al momento non fruibile.

Sul posto anche il personale del Comune per la gestione dell’assistenza agli occupanti.

