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CHIARAVALLE IN PRIMO PIANO POLITICA

Il Pd: “Anche Chiaravalle deve ricordare Giorgio Napolitano”

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Set 23, 2026

CHIARAVALLE – “Il Comune di Vallefoglia ha recentemente deciso di intitolare una piazza a Giorgio Napolitano, l’ex presidente della Repubblica scomparso il 22 settembre 2023.
“Si tratta di una decisione importante, per ricordare in modo appropriato, anche nella toponomastica, un personaggio decisivo per la storia del nostro Paese e due anni dalla sua morte.
“Come Partito Democratico di Chiaravalle – si legge in una nota – riteniamo di lanciare un appello alla nostra amministrazione e a tutte le amministrazioni del nostro territorio, a cui Napolitano era particolarmente legato per via della moglie Clio, la quale pure meriterebbe un simile riconoscimento.
“Siamo convinti che la decisione assunta dal Sindaco Ucchielli possa e debba essere replicata anche dal Comune di Chiaravalle.
“Auspichiamo perciò che il Consiglio e la Giunta comunale valutino di intitolare una nuova via o piazza, o reintitolare una via o piazza esistente (come nel caso di Vallefoglia) al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano”.

 

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