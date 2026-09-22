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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Consegnata una medaglia d’oro al merito al Tenente Colonnello Gianluca Giglio, comandante della Compagnia Carabinieri di Osimo

Diwww.laltrogiornale.it

Set 22, 2026

ANCONA– Presso la caserma Cortecci di via della Montagnola, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, il Comandante Colonnello Roberto Di Costanzo, nel corso di una sobria cerimonia, alla presenza di una rappresentanza di ufficiali, ha consegnato l’importante onorificenza al Tenente Colonnello Gianluca Giglio, Comandante della Compagnia Carabinieri di Osimo.

La Medaglia d’ora al merito di lungo comando è il grado massimo dell’onorificenza della Repubblica Italiana, conferita agli Ufficiali e ai Sottufficiali delle Forze Armate che hanno maturato 20 anni complessivi di effettivo comando di reparto o unità.

Il Tenente Colonnello Giglio, infatti, prima di assumere l’attuale incarico che ricopre da tre anni, ha comandato dal 2019 al 2023 il Nucleo Investigativo di Rieti, dal 2014 al 2019 la Compagnia Carabinieri di Montegiorgio (FM), dal 2008 al 2014 il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia (SA) e dal 2005 al 2007 il 1° plotone della Compagnia Speciale del Gruppo Operativo “Calabria”.

A margine dell’evento il Comandante Provinciale si è complimentato con il Tenente Colonnello Gianluca Giglio per il suo costante impegno nei reparti territoriali e per il fatto che con il suo attuale incarico sta riscuotendo diffusi consensi contribuendo ad esaltare il prestigio dell’Arma dei Carabinieri.

 

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